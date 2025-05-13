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Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Gözaltı

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Süleymanpaşa ilçesinde, ruhsatsız bir tabanca evinde bulunan şüpheli gözaltına alınıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topağaç Mahallesi’nde A.İ.G’nin ikametine arama gerçekleştiriyor. Bu operasyon sonucunda, ruhsatsız tabanca ve fişek bulunuyor. Şüpheli, gözaltına alınıyor.

KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Muratlı ilçesinde, 200 bin adet makaron ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kırkkepenekli Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yapıyor ve bu aramada 200 bin makaron buluyor. Sürücü M.G. hakkında adli işlem uygulanıyor.

ELEKTRONİK SİGARA KAÇAKÇILIĞI

Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan bir çalışmada, toplamda 100 elektronik sigara ele geçiriliyor. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için Sultanköy Mahallesi’nde şüpheli bir otomobili durduruyor. Araçta 100 elektronik sigara buluyor ve olayla ilgili 2 şüpheli hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet” suçundan yasal işlem başlatılıyor.

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