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Ruhsatsız Tabanca İle Adliyeye Girmeye Çalıştı

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GÜVENLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI

Kayseri’de, F.K. isimli 54 yaşındaki kadın, çantasında ruhsatsız tabanca ile adliyeye girmeye çalışırken x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından yakalandı. Olay, sabah saat 10.15 sıralarında Kayseri Adliyesi’nde gerçekleşti. F.K., bir avukat ile görüşmek amacıyla adliyeye geldiği esnada, güvenlik kontrol noktasında görevli polis tarafından x-ray taramasına yönlendirildi.

X-RAY CİHAZINDA TESPİT EDİLDİ

X-ray cihazında kadının çantasında ruhsatsız tabanca tespit edildi. Olayın fark edilmesi ile birlikte, kadının üzerindeki tabancaya el konuldu. F.K, adliyedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kayseri Adliyesi’ni ziyaret edeceği gün bu olayın yaşanması, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

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