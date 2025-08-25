Haberler

Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

ŞÜPHELİ ARAÇTA RUHSATSIZ TABANCALAR BULUNDU

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği bir operasyonda şüpheli bir araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurma kararı aldı. Ardından araçta detaylı bir arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda araç içerisinde 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

BİR ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak A.S. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sonrasında tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

