Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

ŞÜPHELİ ARAÇTA RUHSATSIZ TABANCALAR BULUNDU

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği bir operasyonda şüpheli bir araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurma kararı aldı. Ardından araçta detaylı bir arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda araç içerisinde 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

BİR ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak A.S. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sonrasında tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.