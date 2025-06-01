Rukiye Ve Ayşenur Şampiyon Oldu

BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN KARDEŞLER

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan iki lise öğrencisi Rukiye ve Ayşenur Gürel, Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Rukiye, Türkiye şampiyonu olurken, kardeşi Ayşenur Türkiye beşincisi oldu. Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde eğitim alan Gürel kardeşler, her fırsatta antrenman yapmaya özen gösteriyor. Teneffüste, evde ve okulda buldukları her anı değerlendiren abla kardeş, derslerine de dikkat ederek bilek güreşi çalışmaları sürdürüyor.

SHAMPİYONLUĞA GİDEN YOL

Samsun’da düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonu unvanını kazanan Rukiye Gürel, bu spora başlamasının üzerinden üç yıl geçtiğini ifade ediyor. Beden Eğitimi öğretmeninin “Gücün var boşa gitmesin” sözlerinin kendisini bu yola yönlendirdiğini belirten Rukiye, “Hiçbir şey bilmeden ilk Türkiye beşincisi oldum. Sonraki yıl Türkiye üçüncüsü, bu sene ise Samsun’da Türkiye birincisi oldum” dedi. Milli takım seçmelerine katılmayı hedeflediğini söyleyen Rukiye, “Türkiye birincisi olduktan sonra daha çok çalışma isteğim arttı. Kendime güvendim. Bu zamana kadar kendi bileğimi büken olmadı” şeklinde konuştu.

DESTEK VE İNANÇ

Rukiye’nin en büyük destekçilerinden biri olan Ayşenur Gürel, ablasıyla birlikte bilek güreşine başlamasının arkasında öğretmeninin tavsiyeleri olduğunu hatırlattı. 9. sınıftan beri bu sporla ilgilenen Ayşenur, “Yapamayanlara zor, taktik bilmeyenlere zor. Ama taktik bilip her şeyi yaparsan kendine güveniyorsun” dedi. Ayşenur, “Yapamazsın, edemezsin” diyen kişilere inat başarı elde ettiklerini ekledi.

GURURLU ÖĞRETMENLER VE YETKİLİLER

Öğrencileriyle gurur duyan Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Ferit Türker, Rukiye ve Ayşenur’un milli takıma seçilmesinin hem okul hem de kendisi için büyük bir gurur olacağını vurguladı. Rukiye’nin hem sağ hem de sol kolda birinci olarak büyük bir başarıya imza attığını belirten okul müdürü Cafer Çakraz, “Şampiyonaya gitmeden önce bir derece beklediğimizi söylemiştik. O ise en üstünü yaparak zirveye çıktı” ifadelerini kullandı.