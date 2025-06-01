Rukiye ve Ayşenur Şampiyon Oldu

BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN KIZ KARDEŞLER

Amasya’nın Taşova ilçesinde yer alan lise öğrencisi Rukiye ve Ayşenur Gürel, Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda büyük başarı gösterdi. Rukiye, Türkiye şampiyonu olurken, kardeşi Ayşenur Türkiye beşinciliği elde etti. Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi olan Gürel kardeşler, antrenman fırsatlarını yakalamak için her yerde çalışıyor. Teneffüslerde, evde ve okulda, derslerini ihmal etmeden buldukları her fırsatta bilek güreşi yapıyorlar.

BAŞARININ TEMELİ VE HEDEFLER

Samsun’da düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonu unvanını kazanan Rukiye Gürel (18), bilek güreşi ile tanışmasının Beden Eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti. “Öğretmenim ‘Gücün var boşa gitmesin’ sözüyle başladı her şey. Hiçbir şey bilmeden ilk Türkiye beşincisi oldum. Sonraki yıl Türkiye üçüncüsü, bu sene ise Samsun’da Türkiye birincisi oldum” dedi. Milli takım seçmelerine katılma hedefini de belirten Rukiye, “Türkiye birincisi olduktan sonra daha çok çalışma isteği geldi. Kendime güvendim. Bu zamana kadar kendi bileğimi büken olmadı” ifadesini kullandı.

Kız kardeşi Ayşenur Gürel, ablasının ve öğretmeninin tavsiyesiyle bu spora yöneldiğini hatırlattı. 9. sınıftan beri bilek güreşi ile ilgilenen Ayşenur, “Yapamayanlara zor, taktik bilmeyenlere zor. Ama taktik bilip her şeyi yaparsan kendine güvenip de oluyor. ‘Yapamazsın, edemezsin’ diyenlere inat yaptık” şeklinde konuştu. Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Ferit Türker, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, milli takıma seçilmelerinin büyük bir gurur olacağını vurguladı. Okul Müdürü Cafer Çakraz ise, “Şampiyonaya gitmeden önce bir derece beklediğimizi, birinciliğin çok iyi olacağını fakat derecenin hangisi olursa olsun bizim için makbul olduğunu söylemiştik. O ise en üstünü yaparak zirveye çıktı” dedi.