Rula Jebreal, Gazze’deki Soykırımı Anlatıyor.

RULA JEBREAL’İN YENİ KİTABININ AMACI

Filistinli-İtalyan gazeteci yazar Rula Jebreal, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı konu alan ve geçtiğimiz ay yayımlanan yeni kitabıyla vicdanları harekete geçirmek istediğini belirtiyor. Jebreal, “Çünkü Gazze’de yaşananlarla orası bir çocuk mezarlığı ama aynı zamanda uluslararası hukukun da mezarı haline geldi” ifadelerini kullanıyor. Jebreal, İtalya’da mayıs ayının başında yayımladığı “Soykırım: Neo-İmparatorluk Döneminde Bizden Geriye Kalanlar” adlı kitabıyla dikkat çekiyor. Kitap kapağında, AA’nın Gazze’deki foto muhabiri Ali Jadallah’ın ödüllü bir fotoğrafı bulunuyor.

KÜRESEL BİR DOKTRİN TEHLİKESİ

Gazze’de yaşananların başka yerlerde de yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Jebreal, bu kitabı yazma nedeninin “Çünkü Gazze’de uygulanan barbarca doktrinin küresel bir doktrin haline gelmemesi, dünyaya ihraç edilmemesi” olduğunu söylüyor. Jebreal, “Şu anda gördüğümüz şey bu: Suriye bombalanıyor, Lübnan bombalanıyor, Filistin bombalanıyor, Yemen bombalanıyor ve şimdi İran’la yeni bir savaş” diyor. Kitabının amacının unutmayı engellemek olduğunu belirten Jebreal, “Bu soykırımın dünya çapında canlı tanıkları biziz” şeklinde konuşuyor.

AVRUPA VE İTALYA’YI SUÇ ORTAĞI OLARAK GÖRÜYOR

ABD yönetiminin Gazze olaylarına karşı tutumunu değerlendiren Jebreal, Avrupa ve İtalya’nın da suç ortağı olduğunu söyleyerek, “Onlar için uluslararası hukuk, Avrupalılar ve Batılılar için geçerlidir ama Filistinliler için geçerli değildir” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca, silah satmanın uluslararası adaleti korumaktan daha önemli hale geldiğini ve insanlık için bu durumun son derece tehlikeli olduğunu ifade ediyor.

SİVİL TOPLUM VE HÜKÜMETLER ARASINDA UÇURUM

İtalyan halkının önemli bir kısmının, Gazze’deki duruma karşı sesini yükselttiğini belirten Jebreal, burada sivillerle hükümetler arasında net bir uçurum olduğunu vurguluyor. Hükümetlerin halklarını dinlemek gibi demokratik görevlerine ihanet ettiğini söyleyen Jebreal, “Dünya nüfusunun yüzde 90’ı yaşananlara karşıyken, Batılı hükümetlerin yüzde 100’ü bir soykırımı destekliyor” diyor. Bu durumun sonunda toplumsal ve siyasi bir çöküşe yol açabileceğini dile getiriyor.

ADALET VE YARGILAMA GEREKEN BİR KONU

Rula Jebreal, soykırımın durdurulması gerektiğini ve adaletin sağlanması için ülkelerin imzaladıkları soykırım sözleşmesine uyması gerektiğini savunuyor. Jebreal, yaptırımlar, silah ambargoları ve Nürnberg benzeri yargılamaların gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. “Bu İsrail hükümeti yargılanmalıdır” diyen Jebreal, “Hiç kimsenin çocukları, kadınları katletmeye, hastaneleri bombalamaya hakkı yoktur” şeklinde değerlendiriyor.

JADALLAH’IN FOTOĞRAFI KİTABIN SEMBOLÜ

Kitabının kapağındaki fotoğraf karesinin, Ali Jadallah’ın Gazze’de 23 Ekim 2023’te çektiği bir kare olduğunu belirten Jebreal, “Bu fotoğrafı özellikle koymak istedim çünkü benim için Gazze’de yaşanan her şeyi temsil ediyor. Bu insanlığımızın çöküşünün simgesi” şeklinde yorumluyor.