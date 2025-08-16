Rumen Şarkıcı Otilia, Türkiye’yi Seviyor

BİR DÖNEM TÜRKİYE’DE GÜNDEMDEYDİ

‘Bilionera’ şarkısıyla dünya genelinde tanınan Rumen sanatçı Otilia, geçmişte Türkiye’de sıkça konuşulan bir isim olmuştu. “Türkiye benim ikinci yuvam” diyen Otilia, çeşitli ziyaretleri sırasında hayranlarıyla bir araya gelmiş ve bu anları sosyal medya platformlarında paylaşmıştı.

Son günlerde dikkat çeken bir davranış sergileyen Otilia, Giresun’da bir hayranının düğün davetini kabul ederek büyük bir sürprize imza attı. Düğün anlarının sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Otilia, bu davete nasıl icabet ettiğini “Hayranlarımdan biri bana ve aileme düğününe gelmem için ulaşmaya çalışıyordu. Ben de onu mutlu etmek için konserimden önce uğramak istedim.” şeklinde ifade etti.

Bu kez sosyal medyadaki bir yorumla adı tekrar gündeme gelen Otilia, 2017 yılında Sinan Akçıl ile olan ilişkisini hatırlatan bir takipçiye “Bir zamanlar Sinan Akçıl ile sevgili olmanı aşamıyorum” yanıtını aldı. Otilia, bu yoruma “Genç ve aptaldım” şeklinde dikkat çeken bir cevap vererek açıklama yaptı. Ünlü sanatçının bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada ilgi uyandırırken, birçok kullanıcı Otilia’nın içtenliği ve dürüst tavrı hakkında yorum yaptı.