Rümeysa Kadak, Genç Siyasetçi Olarak Tanınmaktadır

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

Dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi tarafından tanıtım yüzü olarak belirlenen Rümeysa Kadak, sosyal medya ve arama motorlarında en çok merak edilen isimler arasında yerini aldı. “Rümeysa Kadak kimdir?” sorusu başta olmak üzere, hayatı, eğitim durumu ve kariyeri hakkında birçok detay araştırılıyor. Genç siyasetçiyle ilgili ilgi çeken bilgileri haberin devamında bulabilirsiniz.

EĞİTİM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Rümeysa Kadak, 2014 yılında İhlas Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nin İngilizce Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimine başladı. Üniversite yıllarında aktif bir öğrenci profili çizen Kadak, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçildi ve bu sayede dikkatleri üzerine topladı. Eğitim süreci boyunca yalnızca akademik başarı elde etmekle kalmadı, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve sivil toplum projeleriyle de ön plana çıktı. Türkiye ve dünya genelinden münazara şampiyonlarının katıldığı altı büyük turnuvada koordinatörlük yaptı. Başkanlığını yürüttüğü Meridyen Münazara Kulübü, ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazandı. Bu başarılar arasında, Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri kapsamında “Yılın Eğitim Projesi” ödülü de bulunuyor. Kadak, Meridyen Derneği, KADEM, Organize Deliler ve Okçular Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi. Ayrıca geliştirdiği projelerle gençlik ve eğitim alanında hem ulusal hem de uluslararası çalışmalara katkıda bulundu.

Eğitimine devam ederken, medya alanında da deneyim kazanmayı ihmal etmeyen Kadak, Daily Sabah ve TRT World’de staj yaparak iletişim becerilerini pekiştirdi. Röportaj yapma tutkusuyla, münazara kültürüne duyduğu ilgi ve farklı kültürleri araştırma merakı, ona çok yönlü bir kariyer profili kazandırdı. İngilizceyi iyi derecede bilen Kadak, Fransızca, Korece ve Almanca gibi diller üzerinde de çalışıyor.

SİYASİ KARIYERİ VE BAŞARILARI

Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Rümeysa Kadak, 2017-2018 yılları arasında AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Bu dönemde, gençler ile karar alıcılar arasında köprü kurmayı hedefleyen yedi projeyi hayata geçirdi. 2018 yılında 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi ve TBMM Başkanlık Divanı’nda Kâtip Üye olarak görev aldı. 1996 yılında dünyaya gelen Kadak, 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olacak ve genç yaşına rağmen hem sivil toplum hem de siyaset alanında dikkat çekici bir kariyere sahip. Eğitim hayatı boyunca birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan ve gençlik hareketlerinde aktif bir rol üstlenen Kadak, siyasete atıldığı günden itibaren genç temsil kimliği ile öne çıkmıştır.

KÜLTÜREL ARKA PLANI

Rümeysa Kadak, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Doğma büyüme İstanbullu olsa da ailesinin aslen Malatya kökenli olması, ona farklı bir kültürel zenginlik kazandırdı. Büyükşehirde yetişmenin sağladığı olanaklar ile Anadolu kültürünün değerlerini harmanlayan Kadak, bu çok yönlü kimliği sayesinde eğitim hayatında ve siyasi kariyerinde farklı kesimlerle güçlü bağlar kurmayı başardı. Gençleri temsil eden çalışmalarıyla dikkat çeken Kadak, İstanbul’da doğmuş olsa da Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde de geniş bir tanınırlık kazanmıştır. Rümeysa Kadak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Genç yaşta siyasete atılmış olan Kadak, aynı zamanda Türkiye’nin en genç milletvekillerinden biri olarak biliniyor. Siyasetteki aktif görevlerinin yanı sıra, uzun süredir sivil toplum alanında da çeşitli projeler yürütmektedir. Gençlik projeleri, eğitim çalışmaları ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle tanınan Kadak; Meridyen Derneği, KADEM ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstlenmiş olup gençlerin sesi olmayı amaçlayan projelere liderlik etmiştir.