Rümeysa Öztürk ABD’de Neden Gözaltına Alındı?

Rümeysa Öztürk, ABD’de yaşanan gözaltı süreci ile geniş bir yankı uyandırdı. Olay, sosyal medya ve haber platformlarında büyük bir ilgi gördü. “Rümeysa Öztürk kimdir, neyle suçlanıyor, neden gözaltına alındı?” soruları kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Rümeysa Öztürk olayı nedir? ABD’de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili neler biliniyor? İşte, gözaltı sürecine dair bilinenler, iddialar ve son gelişmeler…

GÖZALTINA ALINMA ANI

ABD’de yaşayan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 tarihinde Massachusetts eyaletindeki evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Öztürk’ün gözaltına alınma anı, güvenlik kamerası görüntüleri ile kaydedildi. Görüntülerde, sivil ve bazıları maskeli olan altı görevlinin, Öztürk’ü sokak ortasında durdurup telefonuna el koyduğu ve ellerini arkadan kelepçeleyerek götürdüğü görülüyor.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öztürk’ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinin geçerli bir öğrenci vizesine sahip olduğunu, yasal bir ihlal durumunun bulunmadığını ve gözaltı gerekçesinin kendilerine açıklanmadığını ifade etti. Bu durum, hem sosyal medya hem de akademik çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

PROTESTOLAR VE KAMUOYU TEPKİSİ

Öztürk’ün, Filistin yanlısı barışçıl protestolara katıldığı ve bu sebeple hedef alınmış olabileceği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yer buldu. ABD basını da yaşanan olayın, son dönemde Filistin destekçisi yabancı öğrencilerin gözaltına alınmasına dair artan baskıların bir parçası olabileceğine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin girişimlerde bulunduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması, uluslararası öğrencilerin ifade özgürlüğü, güvenliği ve hakları konularında endişelere yol açıyor.