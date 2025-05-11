Rümeysa Öztürk, Gözaltı Süreçlerini Anlattı

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTI SÜRECİ VE SERBEST BIRAKILMASI

ABD’de Filistin’e destek verdiği iddiasıyla altı haftadan fazla süredir gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 45 gün boyunca eğitim ve özgürlüğünden mahrum kaldığını açıkladı. 9 Mayıs’taki duruşmada Amerikalı Yargıç William Sessions’ın verdiği kararla serbest bırakılan Öztürk, Massachusetts’e ulaştıktan sonra Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’nda tertiplenen basın toplantısında düşüncelerini paylaştı. Tufts Üniversitesinde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk, “Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım.” dedi. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, “Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye’deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım.” ifadelerini kullandı. Türk öğrenci, hukuki mücadelesinde kendisine destek veren avukatlarına da teşekkür etti ve onların gayreti sayesinde Amerikan adalet sistemine olan inancının devam ettiğini belirtti.

SENATÖRLERDEN DESTEK VE GÖZALTILARI ELEŞTİRİ

Havalimanında Rümeysa Öztürk’ü karşılamak için bulunan ABD Senatörü Ed Markey, Kongre Üyesi Ayanna Pressley ile Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları, basın toplantısında Türk öğrenciyi yalnız bırakmadı. Öztürk’ün gözaltına alınmasının yanlış olduğunu belirten ACLU avukatları, Hamas’ı destekleme iddialarının temelsiz olduğunu vurguladılar. ACLU Massachusetts Direktörü Carol Rose, “Bunlar, ortaya çıkıp kanıtlamaları için kendilerine bolca zaman tanındığı halde hiçbir şekilde kanıt gösterilemeyen, desteksiz iddialardır.” açıklamasında bulundu. Demokrat Senatör Ed Markey, ABD yönetiminin Öztürk ve benzeri uluslararası öğrencilere yönelik katı tutumunu eleştirerek, “Konuşma özgürlüğü ve usulüne uygun yargılanma herkesin hakkıdır, hepimiz bu hakları paylaşıyoruz. Bu yüzden bu eve dönüş, tüm özgürlüklerimiz adına hepimizin üstlenmesi gereken mücadelenin sadece başlangıcıdır.” şeklinde konuştu. Markey, “Bu, Rumeysa için, adalet için ve demokrasimiz için bir zaferdir.” dedi. Ayanna Pressley de, “Seni asla unutmadık. Tamamen aklanana kadar dinlenmeyeceğiz.” ifadeleriyle destek verdi.

GELECEK HUKUKİ SÜÇLERİ VE KANUNSAL DURUM

Rümeysa Öztürk’ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, sürecin devamı hakkında bilgi verirken, 22 Mayıs’ta Vermont’taki duruşmada Türk öğrencinin vizesinin “yasa dışı iptaline” karşı hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirtti. Khanbabai, ABD hükümetinin yabancı öğrencilere yönelik gözaltı ve vize iptali gibi uygulamalarını eleştirerek, “Bunu yetki dışında, öğrencilerle ilgili göçmenlik hukuku tarihimizde hiç görmediğimiz bir şekilde yaptılar.” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI OLAYININ DETAYLARI

Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yaparken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Rubio, “Hamas destekçisi” ve “deliler” olarak tanımladığı 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti. Amerikalı federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Rümeysa Öztürk’ün eğitim gördüğü Tufts Üniversitesi, öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep etmiş ve rektör Sunil Kumar, Öztürk’ün tutuklanmasının “okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini” ifade etmişti. Son olarak, ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.