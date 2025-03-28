Rümeysa Öztürk Gözaltıyla Gündem Oldu

ABD’DE GÖZALTINA ALINAN RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN DURUMU

Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada da yoğun tartışmalara yol açan bu olay, hem Türkiye’de hem de uluslararası medyada geniş bir ilgiyle takip ediliyor. Rümeysa Öztürk olayı nedir ve nerede? İşte bu konuyla ilgili tüm detaylar…

Olayın Gelişimi

Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde Fulbright bursuyla doktora eğitimine devam ediyor. İftar için evinden çıktığı sırada sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alındı. Bu durum, hem akademik çevrelerde hem de sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Gözaltı sürecindeki hak ihlalleri, vizesinin iptali ve Louisiana’ya sürüklenmesi gibi gelişmeler olayın önemini artırdı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, üniversite yönetimi ve insan hakları savunucuları durumu yakından izliyor.

Gözaltı Süreci ve Mahkeme Kararı

Rümeysa Öztürk, Massachusetts’te mahkemeye çıkarıldıktan sonra, federal yargıcın Öztürk’ün bulunduğu eyalette gözaltında tutulmasına ve başka bir yere sevk edilmeden en az 48 saat önce savcılığın bilgilendirme yapmasına karar verdiği öğrenildi. Ancak, buna rağmen, Öztürk’ün gözaltına alındıktan sonra 2400 kilometre uzaklıktaki Louisiana eyaletine götürüldüğü ortaya çıktı.

Üniversiteden Açıklama

Tufts Üniversitesi, Rümeysa Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğine dair resmi bir bilgilendirme aldıklarını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, kampus dışında gerçekleşen gözaltı operasyonundan üniversite yönetiminin önceden haberdar edilmediği belirtildi. Ayrıca, üniversite yetkilileri, “Yetkililerle temas halindeyiz. Rümeysa’nın yasal haklarını kullanarak kendini savunma imkânı bulmasını temenni ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Büyükelçilikten Destek Açıklaması

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ise Rümeysa Öztürk’ün durumu hakkında bilgi vererek, aile ile düzenli olarak iletişim sağlandığını vurguladı. Öztürk’ün, gerekli konsolosluk desteğinin sağlandığı belirtildi.