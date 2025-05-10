Rümeysa Öztürk, Komşulardan Destek Mesajları Aldı

DESTEK MESAJLARI VE ÇİÇEKLER

Filistin’e verdiği destek sebebiyle 6 haftadır gözaltında tutulduktan sonra serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Massachusetts eyaletinin Somerville kentindeki evine dönüyor. 9 Mayıs’ta serbest bırakılan Öztürk, Louisiana eyaletinde 45 gün süren gözaltı sürecinin ardından Boston kentine uçakla geliyor. Komşuları, geçmiş olsun mesajları ile dolu çiçekler ve notlar bırakarak desteklerini iletiyor. Bu notlarda, Rümeysa’nın “özgürlüğü” için adaletin sağlanması vurgulanıyor.

GÖZALTI SÜRECİ VE GEÇMİŞ OLAYLAR

Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmak için yola çıkarken, maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edilme sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Ancak, ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Rümeysa Öztürk, doktora eğitimine devam ettiği Tufts Üniversitesi tarafından serbest bırakılması yönünde kamuoyuna çağrıda bulunuldu. Rektör Sunil Kumar, konuyla ilgili mahkemeye verdiği ifadede, Öztürk’ün tutuklanmasının “okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini” ve okulun güvenliği konusunda endişelerin arttığını ifade etti. Ayrıca, Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Komşusu Andy, Rümeysa’nın serbest kalmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Hepimiz güçlü kalmalı ve hala tutuklu olanların da serbest bırakılması için çalışmalıyız.” dedi.