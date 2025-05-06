Rümeysa Öztürk serbest bırakılacak mı? sorusu sosyal medya platformlarında sıklıkla gündeme geliyor. ABD’nin Massachusetts eyaletinde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, daha sonra Vermont ve Louisiana’daki göçmenlik merkezlerine aktarılıyor. Bu durum, Rümeysa Öztürk kimdir ve neden tutuklandı? gibi soruları beraberinde getiriyor. Öztürk’ün ikinci duruşması ise bugün gerçekleştiriliyor.

VİZE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öztürk’ün vizesiyle alakalı hukuki süreç de sürüyor. Vize iptali ile ilgili ilk duruşma 16 Nisan’da Louisiana’daki göçmenlik mahkemesinde görüldü. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 1 Mayıs’a erteledi. Türkiye’nin Houston Konsolosu Ahmet Akıntı, bu duruşmanın bir kez daha, 20 Mayıs’a ertelendiğini de açıkladı. Ayrıca, Akıntı, Öztürk ile telefonla ve yüz yüze görüştüğünü, ailesiyle de iletişimde olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı ise 19 Nisan’da yaptığı açıklamada, Öztürk’ün sürecinin yakından takip edildiğini vurguladı. Bakanlık, “Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir” şeklinde ifade etti.

TUTUKLULUK NEDENİ VE SUÇLAMALAR

25 Mart’ta ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün hangi eyalette yargılanacağına dair duruşma bugün yapılacak. Boston’daki Tufts Üniversitesi’nde çocuk gelişimi alanında doktora yapan 30 yaşındaki Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta evinden çıkıp iftara giderken maskeli ICE ajanları tarafından gözaltına alındı. Fulbright bursiyeri olan Öztürk, ABD’li yetkililer tarafından “Hamas’ı desteklemek” ile suçlandı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk dahil 300 kadar öğrencinin vizesinin iptal edildiğini ifade etti. Özellikle Hamas, ABD’de terör örgütü kabul ediliyor. Nisan ayında, ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği röportajda, Adalet Bakanlığı’na Öztürk’ün Hamas’ı desteklediğine dair kanıtları kamuoyuyla paylaşması talimatını vereceğini belirtti ve “Bununla hiçbir sorunum olmaz. Buna bakacağım, ancak spesifik olarak bu olaydan haberim yok.” şeklinde konuştu.

HUKUK EKİBİNİN SAVUNMASI

Öztürk’ün hukuk ekibi, hükümet yetkililerinin iddialarını destekleyecek yeterli kanıt sunmadığını öne sürdü. Avukatları, Öztürk’ün Tufts Daily adlı yayında üniversitenin İsrail’e yönelik politikalarını eleştiren bir yazıda imzasının bulunmasının gözaltına alınma nedenini oluşturduğunu iddia ediyor. Bu yazıda, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları “soykırım” olarak tanımlanıyor ve üniversiteden İsrail ile bağlantılı kurumlarla ilişiğini kesmesi talep ediliyor. Ayrıca, İsrail’in son Gazze operasyonu, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırının ardından başlamıştı.