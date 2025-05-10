Rümeysa Öztürk, Serbest Kaldı

RÜMEYSA ÖZTÜRK SERBEST BIRAKILDI

Filistin’e destek verdiği iddiasıyla yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Massachusetts eyaletine geri döndü. Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla beraber Louisiana’da geceyi geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston’daki Logan Airport havalimanına ulaştı. Yanında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına gelen Öztürk’ü, Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın karşıladı. Başkonsolos Buner, giriş salonunda sohbet ettiği Öztürk’e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

DESTEK OLUNDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk öğrenci, iyi olduğunu belirterek, “Bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Massachusetts’teki bazı yerel yetkililer, sivil toplum temsilcileri ve Türk vatandaşları da Öztürk’ü karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Öztürk, polislerin koruması altında, avukatı ve yakın arkadaşlarıyla önceden hazırlanan bir dinlenme odasına alındı. Öztürk’ün gözaltına alınması, Massachusetts eyaletinde doktora eğitimi gördüğü Tufts Üniversitesi’nde gerçekleşti. Olay, 25 Mart akşamı, Öztürk’ün arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken, maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmasıyla başladı.

VİZE İPTALİ VE MAHKEME KARARLARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu. Rubio, “Hamas destekçisi” ve “deliler” olarak tanımladığı 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini aktardı. Ancak ABD’li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı verdi. Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar, mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk’ün tutuklanmasının “okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini” belirtti ve okulun güvenliği hakkında endişeler taşıdığını ifade etti. Son olarak, ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Rümeysa Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.