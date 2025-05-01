Rümeysa Öztürk’ün Duruşması Ertelendi

BAŞKONSOLOSU AÇIKLAMALARI

Türkiye’nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı, ABD’de Filistin’e destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Rümeysa Öztürk’ün güncel durumuna dair önemli bilgiler verdi. Boston’daki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı. Akıntı, Rümeysa’nın gözaltına alındıktan sonra Louisiana’daki bir gözaltı merkezine sevk edildiğini hatırlatarak, “Rümeysa Öztürk’ün, Louisiana’ya getirilmesini takip eden dönemde Türkiye’nin Houston Başkonsolosu olarak kendisiyle farklı kez telefonla ve yüz yüze görüştüm. Devletimizin yanında olduğumuzu belirttim” dedi.

DURUŞMA GÜNCELLEMESİ

Akıntı, Rümeysa Öztürk’ün göçmenlik durumu ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edilen F1 öğrenci vizesi ile ilgili ilk duruşmanın 16 Nisan’da Louisiana’daki Göçmenlik Mahkemesinde yapıldığını aktardı. Duruşmaya Öztürk’ün avukatlarıyla katıldığını belirten Akıntı, “Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılması talebi duruşmada kabul edilmedi. Hakim, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rümeysa Öztürk’ün F1 öğrenci vizesinin iptali üzerine kararının hukuka uygun olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olup olmadığına dair bir sonraki duruşmanın 1 Mayıs 2025’te yapılmasına karar verdi. Ancak bu duruşma 20 Mayıs 2025 tarihine ertelendi” şeklinde konuştu.

Akıntı, Öztürk’ün gözaltına alınmasına karşı açılan ayrı bir davanın da Vermont Bölge Mahkemesinde sürdüğünü belirtti. “Söz konusu mahkeme, 18 Nisan 2025’te Rümeysa Öztürk’ün 1 Mayıs 2025 tarihine kadar Vermont’a nakledilmesini emretmişti; ama ABD hükümeti bu kararı temyize taşımıştır. Bu nedenle vatandaşımızın Vermont’a nakil süreci durmuştur. Boston Başkonsolosluğumuz bu süreçleri takip ediyor” diye ekledi.

KONSOLLOSLUK HİZMETLERİ

Rümeysa Öztürk hakkındaki dava süreçlerinin Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği başta olmak üzere Türk yetkililer tarafından titizlikle takip edildiğini vurgulayan Akıntı, “Kendisi, ailesi ve avukatlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü konsolosluk hizmetini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

GÖZALTINA ALINMA OLAYI

Rümeysa Öztürk, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yaparken, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken gözaltına alındı. Maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gerçekleştirilen bu operasyon sonrasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Rubio, ayrıca “Hamas destekçisi” ve “İsrail karşıtı deliler” olarak tanımladığı 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini ifade etmişti. ICE görevlilerince gözaltına alınan Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı bir federal mahkeme durdurma kararı almış, Louisiana’da tutulan Öztürk’ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının gerektiğini belirtmiştir.