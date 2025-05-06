Rümeysa Öztürk’ün Duruşmasında Karar Çıkmadı

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN TEMYİZ DURUŞMASI KARARSIZ KALDI

ABD’de gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün İkinci Temyiz Dairesi’nde gerçekleştirilen davasında henüz bir karar çıkmadı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatı Esha Bhandari, “Hükümet, Temyiz Mahkemesi’nden olağanüstü bir şey yapmasını, Bölge Mahkemesi’nin yargılamasına müdahale etmesini istiyor” şeklinde konuştu. 25 Mart’ta Filistin’i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Öztürk’ün “kefalet duruşmasına katılmasının engellenmesine dair itirazında” karar verilmedi. Mahkeme, kararı daha ileri bir tarihte açıklayacak ve bu kararın, 9 Mayıs’ta Vermont Bölge Mahkemesi’nde yapılacak kefalet duruşmasından önce verilmesi bekleniyor.

MAHKEMEDE DESTEK GÖSTERİSİ YAPILDI

New York’taki mahkeme önünde, Öztürk için destek gösterisi gerçekleştirildi. Sloganlar atan protestocular, hem Gazze hem de Rümeysa için özgürlük talep etti. Göstericiler, Öztürk’ün gözaltına alınmasını hukuka aykırı bulduklarını ve bu durumun kendilerine korku vermediğini vurguladı. Avukat Bhandari, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Rümeysa altı haftadır gözaltında ve bunun çok uzun bir süre olduğunu biliyorsunuz. Bir köşe yazısı yazdığı için bir gün bile gözaltında tutulmak Anayasa’ya aykırı” dedi. Öztürk’ün hafifletici bir unsur olarak mahkemeye çıkarılması gerektiğini belirterek, kefalet talebinin dinlemeye hazır olduğunu ifade etti.

HÜKÜMETİN MÜDAHALE İSTEĞİ

Bhandari, gazetecilerin sorularını yanıtlarken hükümetin Temyiz Mahkemesi’nden bu sürece müdahale etmesini talep ettiğini belirtti. Hükümet, Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a naklinin engellenmesini istemekle birlikte, Bölge Mahkemesi kefalet talebinin karara bağlanabilmesi için Öztürk’ün mahkemede bulunmasının şart olduğunu ifade etti. Bu durum, Temyiz Mahkemesi’nin hükümetin istediği müdahaleye izin vermemesi için kritik bir süreç yaratıyor.

GÖZALTI KOŞULLARI VE ZORLUKLAR

Mahkeme belgelerinde Öztürk’ün Louisiana’daki ICE tesisindeki zor durumu ayrıntılı olarak belirtildi. Öztürk, sekiz kez astım krizi geçirdiğini, acil durum yardımlarına erişimde sorun yaşadığını ve ilk iki hafta boyunca günlük ilaçlarına ulaşamadığını aktardı. Ayrıca, başörtüsüne el konulması, doktorların aşağılayıcı sözleri ve yetersiz gıda ile uyku koşulları gibi olumsuz şartlar da dosyada kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta Boston’da gözaltına alınmıştı. Beraber iftar yapmak üzere evinden çıkan Öztürk, Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından durdurulmuş ve sivil görevliler tarafından gözaltına alınmıştı. İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk’ün Filistin destekçisi olarak “Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu” iddialarında bulunmuştu. Boston Bölge Mahkemesi ise Öztürk’ün sınır dışı edilmesini durdurmuştu. Öztürk, üniversite gazetesi aracılığıyla okulun Filistin destekçilerine yönelik tutumunu eleştirdiği bir makale yazmıştı.