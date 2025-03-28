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Rümeysa Öztürk’ün Gözaltı Süreci ve Biyografisi

BİYOGRAFİ VE EĞİTİM GEÇMİŞİ

ABD’de gözaltına alınmasıyla kamuoyunun dikkatini çeken Rümeysa Öztürk, son günlerde en çok tartışılan isimlerden biri oldu. Hakkında ortaya atılan iddialar ve suçlamalar, Türkiye ve uluslararası medyada önemli yankı uyandırdı. Rümeysa Öztürk kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte gözaltı süreciyle birlikte hayatı daha yakından incelenen Rümeysa Öztürk’ün biyografisi ve eğitim geçmişi.

Rümeysa Öztürk, 30 yaşında olan ve akademik başarılarıyla dikkat çeken bir Türk öğrencidir. Türkiye’de lise eğitimini birincilikle tamamlayan Öztürk, lisans eğitimini çift anadal programı ile İstanbul Şehir Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Daha sonra Amerika’da Columbia Üniversitesi Teachers College’da yüksek lisans derecesi aldı. Eğitiminin devamında Fulbright bursunu kazanarak ABD’ye gitti ve Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi’nde “Çocuk Eğitimi ve İnsan Gelişimi” alanında doktora programına başladı.

GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

25 Mart 2025 akşamı, iftara gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı sivil ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlileri tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, bu olayla birlikte geniş kamuoyunun ilgisini çekti. Hakkında ortaya atılan iddialar ve gözaltı süreci, hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda yakından takip ediliyor. Rümeysa Öztürk, özellikle sosyal medyada geniş yankılar uyandıran bir figür haline geldi.

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