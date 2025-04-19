Rümeysa Öztürk’ün Nakil Kararı Alındı!

BİR YARGIÇ KARARIYLA TRANSFER

ABD’de federal yargıç William K. Sessions, geçtiğimiz ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a naklini onayladı. Yargıç, avukatların talebi üzerine verdiği kararda, Öztürk’ün gözaltına alınışına dair anayasal kaygıların adil bir şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

SAĞLIK DURUMU VE SERBEST BIRAKMA TALEBİ

Avukatlar, Öztürk’ün sağlık durumunu öne çıkararak müvekkillerinin serbest bırakılması veya 18 Nisan’a kadar Vermont’a aktarılması yönünde mahkemeye talep sundu. Mahkeme, kefalet duruşması öncesinde Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesine karar verdi.

GÖZALTI SÜRECİYLE İLGİLİ GELİŞMELER

Rümeysa Öztürk, Massachusetts’te bulunan Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi sürdürmekteyken, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftar yemeğine giderken ICE görevlileri tarafından gözaltına alındı. Öztürk, kısa bir süre içinde Vermont’a, ardından ise Louisiana’daki gözaltı merkezine götürüldü. Ancak Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper’ın acil başvurusu sayesinde, Öztürk’ün sınır dışı edilmesi durduruldu.

SINIRDIŞI KARARI VE DIŞİŞLERİ BAKANIN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini belirtti. Buna karşın mahkeme, Öztürk’e yönelik yargı sürecinin Vermont’ta gerçekleştirilmesi gerektiğine hükmetti.