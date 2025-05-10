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Rümeysa Pelin Kaya, 4. Oldu

BAŞARILI PERFORMANS

Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde gerçekleşen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası’nda 4. sırayı aldı. Türkiye Atıcılık Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, bu organizasyonda Trap Kadınlar kategorisinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden Rümeysa Pelin Kaya, 118 puan ile final aşamasına geçmeye hak kazandı.

FİNAL MÜSABAKASI SONUCU

Rümeysa Pelin Kaya, trap kadınlar finalinde gösterdiği performans ile 4. sırada yer aldı. Bu sonuç, milli atıcının uluslararası arenada elde ettiği önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

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