Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu, Tuz Gölü’nde Başladı. 750 Sporcu Farklı Kategorilerde Yarışıyor. Başkan Zavlak, Eşsiz Güzellik Vurguladı. Yarışmacılara Başarılar Diledi

RUNFIRE SALT LAKE ULTRA TRAIL MARATONU TUZ GÖLÜ’NDE BAŞLADI

Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu, Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen 100 mil yarışıyla start aldı. Aksaray’ın Eskil ilçesinde düzenlenen bu organizasyonda, 7 farklı kategoride toplamda 750 sporcu mücadele ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI ZAVLAK’TAN AÇIKLAMALAR

Maraton öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların beyaz bir örtü üzerinde koşacaklarını belirtti. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Zavlak, “Özellikle Tuz Gölü, eşi benzeri olmayan bir güzelliğe sahip. Runfire Salt Lake Ultra Trail gibi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmak, hem ilçemizin hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok büyük bir fırsat.” dedi. Yarışmanın sorunsuz bir şekilde geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Zavlak, sporculara başarı diledi.

ORGANİZASYONUN SPORTİF DİREKTÖRÜNDEN BİLGİLER

Organizasyonun sportif direktörü Ayhan Esen, 10 takımın 15, 20, 40, 80 ve 160 kilometrede yarışacağını aktardı. Sporcuların farklı bir deneyim yaşayacağını vurgulayan Esen, “Bugün 100 mil yarışı startını vereceğiz. Çok güzel bir parkur. Bembeyaz bir coğrafya, sonsuz bir beyazlıkta koşuluyor. Yarış 2016’dan beri düzenleniyor, 2017’den beri günlük yarış olarak koşuluyor. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sporcular, 100 mil yarışıyla maratona başlamış oldu.