Rus bakan: AB askeri örgüt haline geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin NATO gibi askeri bir örgüt haline geldiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) “rekor bir oranda askeri örgüt haline geldiğini” iddia etti.

New York’ta Birleşmiş Milletler merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, AB’nin Rusya’yı kuşatma hedefinin giderek daha saldırgan hale geldiğini ve artık AB ile NATO arasında “çok az fark” kaldığı görüşünü dile getirdi.

Lavrov’un üstü kapalı eleştirdiği NATO ile AB arasında Brüksel’de ocak ayında imzalanan “stratejik ortaklık” bildirisinde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, “Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik çok büyük bir tehdit” olarak eleştirilirken, AB-NATO arasında daha yakın işbirliği çağrısında bulunuluyor.

Bununla birlikte bu bildiriyle NATO’nun AB’nin güvenliğini garanti altına alacağı görüşüne yer verilmiyor.

NATO’nun genişlemesine ilişkin ise Lavrov, ittifakın Rusya’yı parçalamaya çalıştığını ancak bu çabanın ülkesini daha da güçlendirdiğini savundu.

Lavrov, NATO’nun genişlemesinin Rusya’nın güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

Rusya’ya çeşitli ortamlarda ve zamanlarda NATO’ya yeni üye kabul edilmeyeceği sözü verildiğini kaydeden Lavrov, “Bunların hepsinin bir yalan olduğu ortaya çıktı.” dedi.

“NATO’nun genişleme konusunda bir yerde durma niyeti hiç olmadı” diyen Lavrov, “İsveç ve Finlandiya, NATO askeri tatbikatlarına ve NATO üyeleri ile tarafsız devletlerin askeri programlarını uyumlu hale getirmeyi hedefleyen diğer faaliyetlere giderek daha fazla katılıyorlardı.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin ise Lavrov, ülkenin AB üyesi olması halinde üyelik kriterlerinin ne kadar önemsiz olduğunun görüleceğini ifade ederek bunun bir “jeopolitik oyun” olduğunu iddia etti.

Lavrov, Ukrayna’nın AB üyesi olması halinde NATO’ya da kabul edilebileceğine işaret etti.

Lavrov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Birleşmiş Milletlerin (BM) çalışmalar yürüttüğünü ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar hakkında anlaşma sağlamaya çalıştığını belirterek “Ancak Tahıl Koridoru Anlaşması’na yönelik çabalar sonuç vermiş değil.” dedi.

Sudan’da Wagner grubunun etkin olup olmadığına ilişkin soruya ise Lavrov, Wagner’in bağımsız bir askeri şirket olduğu, Batı ülkelerinin de benzer şirketleri bulunduğu yanıtını verdi. Lavrov, ülkelerin bu şirketin hizmetinden yararlanmak istediğinde yararlandıklarını ifade etti.

Lavrov, Sudan’daki çatışmalara ilişkin de insanların ölmesinin üzücü olduğunu, durumu yakından takip ettiklerini belirterek Sudan’ın geçmişine bakıldığında ABD’nin bölünmeyi desteklediğinin görüldüğünü kaydetti.