Rus bakan, askeri heyetle Türkiye’ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, askeri heyetle Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Türkiye, önümüzdeki iki hafta boyunca dokuz ülkenin dışişleri bakanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Gıda krizinin masaya yatırılması beklenirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov askeri bir heyetle Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok ülkeden dışişleri bakanlığı düzeyinde Türkiye’ye ziyaretlerin gerçekleşeceğini belirtmişti. Gelecek hafta başlayacak ziyaret maratonunda Türkiye’ye gelecek ilk konuk bakan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan olacak. Abdullahiyan’ın Türkiye’ye yapacağı ilk resmi ziyaretin gerçekleşeceği 6 Haziran’da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı da gerçekleştirilecek. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katılacak.

Türkiye, 7 Haziran’da ise Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani’yi ağırlayacak. 8 Haziran’da ise Türkiye-Hollanda Konferansı (Wittenburg) kapsamında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra’yı ağırlayacak. Göreve ocak ayında gelen Hoekstra’nın bu ziyareti Abdullahiyan gibi Türkiye’ye düzenlediği ilk ilk resmi ziyareti olacak.

KARADENİZ’DE GÜVENLİ KORİDOR KONUŞULACAK

Çavuşoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, 8 Haziran günü Türkiye’de gerçekleşecek bir görüşme dünya açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz’de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye’ye gelecek. Lavrov ve heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı heyetleri ve askeri temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede tankerlerin Karadeniz’de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna’nın bu konuda yaşadığı endişelerin görüşülmesi de gündemde.

Çavuşoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Ukrayna, özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunlarından endişe ederken Rusya ise tahıl tankerlerinin Ukrayna’ya silah taşımasından endişeli.

Lavrov’un ziyaretinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 9 Haziran’da Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun diplomasi trafiği yürütülen haftanın sonunda Çekya’ya bir ziyaret yapacak. Türkiye’ye 15 Haziran’da ise hem Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt’i hem de İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney’i ağırlayacak.