Rus bakan Lavrov, hastaneye kaldırıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Endonezya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’ne katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hastaneye kaldırıldı. Endonezyalı yetkililer, kalp rahatsızlığı geçiren 72 yaşındaki Lavrov’un hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, haberini üç hükümet ve sağlık çalışanına dayandırdı. Lavrov’un kaldırıldığı hastane, Denpasar’daki Sanglah.

Ancak, Moskova Bali Adası’ndan gelen haberleri yalanlıyor.

Ukrayna’yı işgale giriştiği için uluslararası toplumdan izole edilen Rusya, Vladimir Putin’in yerine Sergey Lavrov’la G-20 Zirvesi’nde temsil ediliyor.