Rus bakan Lavrov’dan şoke eden açıklama

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullamaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmı seferberlik kararı ve nükleer silah uyarısının ardından gündeme gelen konu, Rus Dışişleri Bakanı’nın sözleriyle yeniden ısındı. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova’nın, ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıkladı. Lavrov, ayrıca “referandumlarda” oylamanın sürdüğü 4 Ukrayna bölgesinin, Rusya tarafından ilhak edilmesi halinde Moskova’nın “tam koruması” altında olacağını söyledi.

ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, “Nükleer silah kullanımına yönelik Rusya’nın doktrini var” dedi. Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin’in diğer temsilcilerinin nükleer silahların kullanımına ilişkin defalarca konuştuğunu hatırlatan Lavrov, “Ülkemizin ‘Rusya Federasyonu’nun Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri Üzerine’ bir doktrini var. Bu açık bir belgedir, içinde her şey yazılıdır. Sizi, nükleer silahların kullanımına onay verdiğimiz durumlara bir kez daha bakmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oy verme işlemi devam eden referandum sonrası Ukrayna’nın doğusundaki bazı toprakların Rusya’ya katılmasıyla oluşabilecek saldırı tehditlerine karşı nükleer silaha başvurulup başvurulmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Lavrov, “Şimdi karamsar tahminlerle uğraşmam. Ülkemizin anayasasında yer alan ve ayrıca yer alabilen Rusya topraklarının tamamı, elbette devletin tam koruması altındadır… Rusya Federasyonu’nun tüm yasaları, doktrinleri, kavramları ve stratejileri tüm bölgeler için geçerlidir” dedi. Referandumların yerel yönetimlerin kararlarıyla yapıldığını söyleyen Lavrov, “Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya’da devam eden referandumlarla ilgili Londra, Brüksel, Washington ve bazı Batılı başkentlerden yapılan açıklamalara cevap vermek için ‘verilen izin’le yorumda bulunmak istiyorum… Referandumlar yerel yönetimlerin kararları temelinde yapılıyor. Bu davranışlarının bir sonucu olarak Rusya, neo-Nazi rejiminin vahşetinden yıllarca acı çeken insanların iradesine saygı duyacaktır” diye konuştu.

Öte yandan ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı herhangi bir şekilde nükleer silaha başvurması halinde kararlı bir karşılık vereceğini bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Eğer Rusya çizgiyi aşarsa, bunun Rusya için felakete varan sonuçları olur” dedi. Nükleer tehditle ilgili değerlendirmede bulunan Sullivan, “ABD’nin bunun tam olarak ne anlama geldiğini özel olarak Moskova’ya ilettiğini” belirtti.