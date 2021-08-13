Rus bakan: Rusya ve Çin orduları etkileşimi artıracak

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin etkileşiminin artırılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde etkileşiminin arttırılmasının iki ülkenin savunma bakanlıklarının önemli bir faaliyet alanı olduğunu belirtti.

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile bir araya gelen Şoygu, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde etkileşiminin arttırılmasının iki ülkenin savunma bakanlıklarının önemli bir faaliyet alanı olduğunu söyledi.

Orgeneral Şoygu, “Rusya ve Çin arasında ortak harekat ve muharebe eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, düzenli bir uygulama haline geldi. Karada, havada ve denizde silahlı kuvvetlerimiz arasında yüksek düzeyde etkileşim sağladık. Onu arttırmak, ilerideki faaliyetimizin önemli alanıdır” diye konuştu.

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin Savunma Bakanları Toplantısı’nın üzerinden iki haftadan fazla geçtiğine dikkat çeken Şoygu, dost Çin’i ziyaret etme daveti ve Sibu/Vzaimodeystvie-2021 adlı ortak tatbikatın aktif aşamasını birlikte gözlemleme fırsatı için Çinli mevkidaşına teşekkür etti:

Rus askeri birliğinin katılımıyla Çin topraklarında ilk kez bu tür bir etkinlik düzenliyoruz, bu da Vostok-2018, Tsentr-2019 ve Kavkaz-1010 birlik ve kuvvetlerinin stratejik komuta personeli tatbikatları sırasında başlayan ortak çalışmamızın mantıklı bir devamı haline geldi.

Ayrıca, Rusya ve Çin silahlı kuvvetlerinin uzun yıllardır Mirnaya Missiya (Barış Misyonu) çok taraflı terörle mücadele tatbikatlarına katıldığını, her yıl iki ülkenin uzun menzilli uçakları ile ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiğini belirten Şoygu, Rus-Çin deniz kuvvetlerinin katılımıyla Morskoe Vzaimodeystvie (Deniz Etkileşimi) tatbikatını icra ettiklerini kaydetti.