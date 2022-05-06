Rus hackerlar: Solunum cihazlarını kapatırız

Rus hacker grubu Killnet, İngiltere’de bir üyesinin tutuklanması üzerine harekete geçti ve tehdit yağdırdı.

Rus hacker grubu Killnet, İngiltere’de siber suçlardan dolayı bir mensubunun tutuklanması üzerine İngiltere’ye “Hastanelerdeki solunum cihazlarını kapatırız.” tehditinde bulundu.

İngiltere, Romanya’da hükümete ait sitelere yapılan siber saldırılar üzerine Tottenham’da 23 yaşındaki bir bilgisayar korsanını tutuklamıştı.

Üyelerinin serbest bırakılmasını isteyen Killnet, İnsanın kanını donduran bir tehditte bulundu.

Hacker grubu, üyeleri serbest kalmazsa İngiltere’deki hastanelerde tüm solunum cihazlarını devre dışı bırakacağını bildirdi.

48 SAAT SÜRE VERDİLER

Telegram’da yayımlanan mesajda, “48 saat içinde serbest bırakılmazsa Romanya, İngiltere ve Moldova’yı yok edeceğim. Bütün bilgi yapınızı ve hatta Sağlık Bakanlığınızı yok edeceğim. Tüm ventilatörler saldırıya uğrayacak” denildi.

Gerçekleşmesi halinde bu, binlerce kişinin hayatına mal olur. The Sun gazetesi, tehdidin siber suçlarla mücadele yetkilileri tarafından doğrulandığını bildirdi.

Killnet’in Rusya hükümetine bağlı olup olmadığı bilinmiyor.

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Avustralya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada tarafından siber suçlara karşı kurulan Beş Gözler (Five Eyes) ittifakı, Killnet’i Kremlin menfaatleri için çalışan, Rusya bağlantılı bir grup olarak nitelendiriyor.