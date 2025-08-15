Rus Heyeti, Alaska’ya Ulaştı

Rus Heyetinin Alaska’ya Varışı

Rus heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geleceği Alaska’ya ulaştı. ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine gelen heyet, önemli bir görüşmenin hazırlıklarını yapıyor.

Heyetin Üyeleri

Heyette, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev yer alıyor. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinde önemli bir adım olabiliyor.