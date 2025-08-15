Haberler

Rus Heyeti, Alaska’ya Ulaştı

Rus Heyetinin Alaska’ya Varışı

Rus heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geleceği Alaska’ya ulaştı. ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine gelen heyet, önemli bir görüşmenin hazırlıklarını yapıyor.

Heyetin Üyeleri

Heyette, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev yer alıyor. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinde önemli bir adım olabiliyor.

ÖNEMLİ

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

