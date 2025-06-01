Rus Heyeti İstanbul’a Geldi. Görüşmeler Yarın Başlayacak

RUS HEYETİ İSTANBUL’A GELDİ

Rus heyeti, yarın düzenlenecek olan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için İstanbul’a ulaştı. İki ülke arasında gerçekleşmesi öngörülen görüşmenin mekanı olarak Çırağan Sarayı belirlenmiş durumda. Rus heyeti, akşam saatlerinde İstanbul’a giriş yaptı.

UKRAYNA HEYETİ BELİRLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla yarın İstanbul’da yapılacak olan barış görüşmelerine katılmak için Ukrayna heyetinin oluşturulduğunu duyurdu. Bu heyete, Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un liderlik edeceği açıklandı.

RUSYA’DAN TEKLİF

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tur müzakerelerinin 2 Haziran tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi teklifinde bulundu. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy’nin bu toplantıda başkanlık edeceğini ifade etti.