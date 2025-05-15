Rus Heyeti İstanbul’a Ulaşmış

RUS HEYETİ İSTANBUL’DA MÜZAKERELER İÇİN HAZIRLANDI

İstanbul’da gerçekleşecek müzakerelere katılacak olan Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı duyuruldu. Rus haber ajansı Tass, isimsiz bir kaynağa dayanarak, Ukrayna ile müzakerelerde bulunacak olan Rus heyetinin İstanbul’a geldiğini ve müzakerelerin TSİ 10.00’da Dolmabahçe’de başlamasının beklendiğini aktardı.

RUS HEYETİNİ KİMLER TEMSİL EDECEK?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin ev sahipliğinde yarın İstanbul’da yapılacak müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek isimleri belirlemiş durumda. Buna göre, Rus heyetinin başkanlığını Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy üstlenecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer alıyor.

HEYETTE UZMAN İSİMLER DE BULUNUYOR

Rus heyetinde aynı zamanda uzmanlar listesi ile dikkat çeken isimler de mevcut. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bu uzmanlar arasında bulunuyor. Medinskiy, geçmişte 2022’deki müzakerelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.