Rus heyeti İstanbul’da

Rus heyeti, tahıl krizinin çözümünü görüşmek üzere İstanbul’a ziyaret gerçekleştirdi.
İstanbul’da Türkiye Ukrayna-Rusya-Birleşmiş Milletleri temsilcileri arasında gerçekleştirilecek zirve öncesi Rus heyetini taşıyan özel uçak İstanbul Havalimanı’na indi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl krize çözüm bulmak için İstanbul’da bir zirve gerçekleştirilecek.
Zirveye katılacak Rus heyetini taşıyan uçak, toplantı öncesi İstanbul Havalimanı’na indi. Heyetin buradan toplantının yapılacağını mekana geçeceği öğrenildi.