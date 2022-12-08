Rus heyetten kritik ziyaret

Türkiye ile Rusya arasında İstanbul’da kritik görüşmeler gerçekleşecek. Rus heyetin, tahıl koordinasyon merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

Diplomatik kaynaklara göre, istişarelerde, BM ile ilgili Tahıl Anlaşması’nın uygulanması gibi hususların, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması ile Libya, Filistin gibi konuların ele alınması öngörülüyor.

Bakan Yardımcısı Vershinin’in, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni yarın ziyaret etmesi, 10 Aralık’ta tahıl sevkiyatına yönelik olarak Rus heyetiyle saha incelemesinde bulunması da planlanıyor.