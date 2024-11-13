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Dünya

Rus Komutan Suikasta Uğradı, Hayatını Kaybetti!

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RUSYA’DA SİVASTOPOL’DE PATAKLIK OLAYI

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım’a bağlı Sivastopol’de Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askerin bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayın ardından “terör saldırısı” başlığı altında bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SALDIRININ ARKA PLANI VE HEDEF

Ukrayna medyasının aktardığına göre, bu saldırıda Rus donanmasının Karadeniz Filosu’na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky’nin hedef alındığı ve öldürüldüğü ifade edildi. Saldırının, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiği dile getirildi. Suikasta uğrayan Trankovsky’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarında yer alan Karadeniz Filosu’na füzeleri ateşleme emrini veren komutan olduğu, yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren “savaş suçlusu” olarak görüldüğü de kaydedildi.

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