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Dünya

“Rus Komutan Suikasta Uğradı: Kırım’da Öldürüldü!”

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OLAYIN DETAYLARI

Rusya Soruşturma Komitesi, Kırım’a bağlı Sivastopol kentinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askerin bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğünü aktardı. Söz konusu hadiseden sonra “terör saldırısı” şeklinde bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

UÇAK SALDIRILARINI YÖNETEN KOMUTAN

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, saldırıda Rus donanmasının Karadeniz Filosu’na hizmet eden füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky hayatını kaybetti. Saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Suikasta uğrayan Trankovsky, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosu’na füzeleri ateşleme emrini veren komutan olarak biliniyor ve yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren biri olarak “savaş suçlusu” kabul ediliyor.

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