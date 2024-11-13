More
Dünya

Rus Komutan Suikasta Uğradı: Kırım’da Öldürüldü!

rus-komutan-suikasta-ugradi-kirim-da-olduruldu

OLAYIN DETAYLARI 

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan bir açıklamada, Kırım’a bağlı Sivastopol şehrinde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askerin bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu asker hayatını kaybettiği belirtildi. Olay sonrasında “terör saldırısı” olarak nitelendirilen bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ÖLDÜRÜLEN KOMUTAN VE İDDİALAR 

Ukrayna medyası, bu saldırıda Rus Donanması Karadeniz Filosu’na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky’nin öldüğünü aktarırken, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Trankovsky’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırıları sırasında Karadeniz Filosu’na füzeleri ateşleme emrini veren komutan olduğu, aynı zamanda yerleşim alanlarına yönelik füze saldırılarının da emir sahibi olarak “savaş suçlusu” olarak değerlendirilmesi gündeme geldi.

ÖNEMLİ

Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.
Gündem

Yenikapı Metro İstasyonunda Yangın Oluştu

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda meydana gelen yangın nedeniyle seferler durduruldu. Yolcular, ücretsiz İETT otobüsleriyle tahliye edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.