Rus Komutan Suikasta Uğradı: Kırım’da Öldürüldü!

OLAYIN DETAYLARI

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan bir açıklamada, Kırım’a bağlı Sivastopol şehrinde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askerin bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu asker hayatını kaybettiği belirtildi. Olay sonrasında “terör saldırısı” olarak nitelendirilen bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ÖLDÜRÜLEN KOMUTAN VE İDDİALAR

Ukrayna medyası, bu saldırıda Rus Donanması Karadeniz Filosu’na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky’nin öldüğünü aktarırken, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Trankovsky’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırıları sırasında Karadeniz Filosu’na füzeleri ateşleme emrini veren komutan olduğu, aynı zamanda yerleşim alanlarına yönelik füze saldırılarının da emir sahibi olarak “savaş suçlusu” olarak değerlendirilmesi gündeme geldi.