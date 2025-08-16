Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Putin, bu görüşmeyi “zamanında ve çok faydalı” olarak değerlendirdi. Görüşmelerde, odağın Ukrayna krizinin adil biçimde çözülmesi olasılığı olduğuna dikkat çekti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Putin, Alaska’da gerçekleştirilen bu görüşmede, başkanlık personeli ve çeşitli bakanlarla bir araya geldi. Rus lider, “İş birliğimizin neredeyse tüm alanlarını tartıştık, ancak elbette odağımız Ukrayna krizinin adil bir şekilde çözülmesi olasılığını konuşmak oldu” dedi. Financial Times’ın aktardığına göre, Putin, Trump’tan Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin Rusya’ya verilmesini talep etti. Bunun karşılığında ise Herson ve Zaporijya bölgelerindeki cephe hattının dondurulmasını teklif etti. Görüşmelerin yaklaşık 3 saat sürdüğü ve Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştiği belirtildi.

BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Putin, iki ülkenin ele aldığı konular arasında Ukrayna’nın önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Trump’ın Ukrayna sorununun çözümü konusunda göstermiş olduğu çabayı “değerli” olarak tanımladı. Rus lider, “Ukrayna’daki durum, güvenliğimize yönelik temel tehditlerle ilgilidir” şeklinde vurgulamada bulundu ve Rusya’nın samimi olarak Ukrayna savaşını sona erdirmeyi istediğini ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Putin, çözümün kalıcı olabilmesi için çatışmanın tüm asli köklerinin ve temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Bunun yanında, iki ülke arasında yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin tekrar başlaması çağrısında bulundu. Trump ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, birçok konunun masaya yatırıldığını ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik,” dedi. Trump ayrıca bu zirveyi “10 üzerinden 10” değerlendirerek, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor,” diyerek sözlerini tamamladı.