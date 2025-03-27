Rus Muhabir Sınırda Mayına Basarak Öldü

ÜZÜCÜ OLAY BELGOROD’DA YAŞANDI

Rusya’nın batı sınırındaki Belgorod bölgesinde trajik bir olay meydana geldi. Rus devlet televizyonu Kanal 1’in savaş muhabiri 35 yaşındaki Anna Prokofieva, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede görev yaparken mayına basarak hayatını kaybetti. O sırada yanında bulunan kameraman Dmitry Volkov, patlamada ağır yaralandı. Kanal 1, Prokofieva’nın “görevini yerine getirirken hayatını kaybettiğini” duyurdu.

ANNA PROKOFIEVA’NIN KARIYERİ VE SON PAYLAŞIMI

Anna Prokofieva, 2023 yılından itibaren Kanal 1’de çalışıyordu ve Ukrayna krizini yakından takip ediyordu. Genç gazetecinin sosyal medyadaki son paylaşımı, olaydan kısa bir süre önce, Salı günü gerçekleşti. Bu paylaşımda, askeri üniforma giymiş ve başında kamera bulunan Prokofieva, ormanda bir sandalyede otururken görüntüleniyordu.

BELGOROD BÖLGESİNDEKİ GERGİNLİK

Belgord bölgesi, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana sık sık çatışmalara ev sahipliği yapıyor. Bu bölge, Ukrayna’dan düzenli olarak insansız hava aracı (İHA) ve havan topu saldırılarına maruz kalıyor. Ayrıca, Ukrayna’nın Kursk bölgesinden çekilme sürecinin gerginliği artırdığı bildiriliyor. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin verilerine göre, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra çatışma bölgelerinde yaklaşık 20 medya çalışanı yaşamını yitirdi.