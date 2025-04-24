Rus Ordusu Kiev’e Hava Saldırısı Yaptı

SALDIRI DETAYLARI

Rus ordusunca Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 70’ten fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’nin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece Kiev’e hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, “Saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70’ten fazla kişinin yaralandığı” bilgisi verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kentte 13 farklı noktada arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, özellikle Sviyatoşin ilçesinde bir binanın enkazı altında kalan insanların kurtarılması için yoğun çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Kiev Şehri Askeri İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Rus ordusunun İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak başkente saldırı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.