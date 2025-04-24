Rus Ordusu, Kiev’e Saldırıda Bulundu

RUS ORDUSUNUN SALDIRISIYLA CAN KAYBI ARTIYOR

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yapılan füze ve insansız hava aracı saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Rus ordusunun bu saldırı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Tkaçenko, Sviyatoşin ilçesindeki bir binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının detaylarını aktardı ve son verilerle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ZELENSKİY ZİYARETİ YARIDA KESTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde resmi temaslar gerçekleştirirken, Rus ordusunun ülke genelinde balistik füzeler de dahil olmak üzere yaklaşık 70 füze ve 150 İHA ile saldırılar düzenlediğini bildirdi. Zelenskiy, bu saldırılar sonucunda ülke genelinde 80’den fazla kişinin yaralandığını ifade etti ve saldırılardan dolayı Güney Afrika ziyaretini yarıda keserek ülkesi Ukrayna’ya derhal dönmeye karar verdiğini belirtti.