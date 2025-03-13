Rus Sınır Muhafızları Kontrolü Ermenistan’a Bıraktı

RUS SINIR MUHAFAZALARINDAN ERMENİSTAN’A DEVİR

Rus Sınır Muhafız Birlikleri’nin tamamen çekilmesiyle birlikte kontrol görevleri Ermenistan Sınır Muhafız Birlikleri’ne devredilen Margara Sınır Kapısı görüntülendi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican-Margara Sınır Kapısı’nın Ermenistan tarafındaki sınır görevleri, 1 Mart’tan itibaren Ermenistan’a geçmişti.

MARGARA SINIR KAPISI ZİYARETİ

Ermenistan Başbakanlık Ofisi, Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi ve Erivan merkezli Orbeli Center araştırma merkezinin davetlisi olarak Erivan’da bulunan Türk gazeteciler, bu sınır kapısını ziyaret etti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Avetik Harutyunyan, gazetecilere bilgi verirken, Alican-Margara sınır kapısının üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerine açılmasına yönelik dördüncü toplantının 2022’de gerçekleştiğini belirtti.

Toplantının ardından Türk yetkililerle de görüşmeler yapıldığını hatırlatan Harutyunyan, Ermenistan tarafının Margara Sınır Kapısı’nı tamamen yenileyerek hizmete hazır hale getirdiğini ifade etti. Sınırın hala kapalı olduğunu vurgulayan Harutyunyan, “Yıkıcı depremden sonra insani yardım kamyonlarının geçişi bu sınırın tamamen hizmet verebilmesi adına en güzel örneklerden biri. Anlaşma henüz tam anlamıyla uygulanmış değil, ancak sınır kapısı amaca ve hizmete hazır” dedi.

KAPANMA VE AÇILMA SÜRECİ

1993’te Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesinin ardından kapanan bu sınır kapısı, yalnızca 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı.