Rus televizyonu 'nükleer' şok dalgaları yaydı.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya başvuru yapmaya hazırlanması üzerine Rusya harekete geçti.

Son dakika haberlere göre, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya başvuru kararlarını duyurması Moskova’da şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açtı. Devlet televizyonundaki bir yorumcu, “Kararın nedeni korku. Ancak onlar daha çok NATO’nun içerisindeyken korkacak” deyip nükleer silahların konuşlandırılmasından ve iki ülkeye kurulacak NATO üslerinin yok edilmesinden söz etti. Televizyonda ekrana getirilen harita ise gözden kaçacak gibi değil.

Ukrayna ve Rusya ordularının karşı karşıya geldiği Donbas’ta bugün yeni bir saldırı bekleniyor. Kiev çevresindeki hezimetten sonra Ukrayna’nın doğu bölgelerini ana hedef olarak açıklayan Rus ordusunun, Ukraynalıları Donbas’ta kuşatma harekatı savuşturulmak üzere.

Ukraynalı yetkililer, Pazartesi gününden itibaren Rus işgalcilerin yeni bir taarruza başlayacağını ve kendi ordularının hazırlık yaptığını belirtiyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’nin danışmanı Oleksiy Arestovich, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov çevresinden püskürtülen Rus birliklerinin Donbas bölgesine kaydırıldığını söyledi.

Ruslar, Nisan ayı ortasından bu yana Donetsk ve Lugansk’ta ayrılıkçıların kontrolünde olmayan bölgeleri işgal etmeye çalışıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Pazar günü 17 Rus saldırısının püskürtüldüğünü ve aralarında helikopterlerin de bulunduğu 11 Rus ekipmanının yok edildiğini duyurdu.

Ukraynalılar, çatışmaların yoğunlaştığı İzyum’dan Rus işgalcileri geri çekilmeye zorluyor. Ruslar’ın İzyum’u kaybetmesi, ana sevkiyat rotasının Ukraynalıların eline geçmesi anlamına geliyor.

Kritik önemdeki bir başka Donbas bölgesi şehri Severodonetsk halen Ukraynalıların elinde. Rus ordusu ve Rus yanlısı ayrılıkçı milislerin şehri ele geçirmeyi hedefleyen saldırıları sonuç vermedi.

Donets Nehri’ni Bilohorivka köyü yakınlarından geçip Lysychansk şehrinin etrafını sarmak isteyen Rus birlikleri ise, nehir üstündeki köprüde yok edildi. Bir haftada ikinci kez kurulan yüzer köprüler havaya uçurulurken, Rus ordusunun 7o tank ve zırhlı araç kaybettiği belirtiliyor. Bilohorivka köyü çevresinde öldürülen Rus askeri sayısı ise, 1000’den fazla.

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbaratı, Rus birliklerinin Moskova’nın belirlediği takvimin oldukça gerisinde olduğunu kaydediyor. İngilizlere göre, Ruslar kara muharebe güçlerinin üçte birini Ukrayna’da yitirmiş olabilir.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, “Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı Moskova’nın planladığı gibi gitmiyor” dedi. “Ukrayna savaşı kazanabilir” diyen NATO yöneticisine göre, Donbas’taki Rus saldırısı hızını kaybetti.

TARİHİ KARARLAR DUYURULDU

On yıllardır tarafsız kalmış iki İskandinav ülkesinden beklenen resmi açıklamalar ise, Pazar günü geldi. Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin birlikte kameralar karşısına geçti, Helsinki yönetiminin NATO’ya üyelik başvurusunda bulunacağını resmen ilan etti.

Söz konusu kararın nihai olarak Finlandiya parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Başbakan Marin, birkaç gün içinde parlamentonun kararı onaylamasını umduğunu söyledi.

İsveç’te ise, iktidar partisi Sosyal Demokratlar NATO üyeliği için çalışmaya karar verdiklerini yazılı açıklamayla duyurdu. Parti, buna karşın İsveç’te nükleer silah ya da NATO üssü istenmeyeceğini belirtiyor.

BBC’den Maddy Savage, Sosyal Demokratlar tarafından alınan söz konusu kararının İsveç’in iki yüzyıl içerisinde ilk kez askeri tarafsızlık konumundan uzaklaşmasının yolunu açması yönüyle ‘tarihi bir önemde’ olduğunu aktarıyor.

Finlandiya ve İsveç’in üyelik sürecini birlikte yürütmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN ÇEKİNCELERİ

NATO’nun önemli üyesi Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in ittifaka kabulünde bazı çekinceleri var. Ankara, iki İskandinav ülkesinin terör örgütlerine verdiği desteğin sona ermesini istiyor.

Son dakika… Rus televizyonu nükleer şok dalgaları yaydı Haritayla verdiler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hafta sonu Almanya’da gerçekleşen dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada bir uzlaşma yolunun bulunacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “NATO’nun genişlemesine karşı olduğumuz için değil, teröre destek veren ülkelerin müttefik olmaması gerektiğine inandığımız için karşıyız” diye konuştu.

Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. İsveç ise, Ankara’ya bir heyet gönderiyor.

RUS TELEVİZYONUNDAKİ HARİTA

Rusya ile 1340 kilometre kara sınırı bulunan Finlandiya’nın 19 bin 250 askeri var. İsveç ordusunun asker sayısı ise 14 bin 600.

İki İskandinav ülkesinin NATO duyurusu, beklendiği gibi Rusya’nın başkenti Moskova’da şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açtı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararıyla birlikte küresel durumun radikal şekilde değişeceğini söyledi. Rus diplomata göre, Finlandiya ve İsveç’in NATO adımları çok geniş sonuçları olacak bir hata.

Rus devlet televizyonu ise, Moskova’nın taktik nükleer silahları Rusya’nın Finlandiya ve İsveç’le arasındaki Avrupa sınırlarına konuşlandırabileceğini bildirdi.