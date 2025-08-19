Haberler

Rus Turist, Barmene Yüksek Maaş Teklif Etti

RUS TURİSTTEN ŞAŞIRTAN İŞ TEKLİFİ

Antalya’da tatil yapan bir Rus turist, kaldığı otelin barmenine ilginç bir iş teklifi yaptı. Barmenin sunduğu hizmetten oldukça memnun kalan turist, barmene Moskova’daki otelinde genel müdürlük pozisyonu önerdi. Bu teklif ile birlikte Rus turistin, barmene ayda 4 bin avro maaş verme vaadi dikkatleri çekti.

BARMENİN KARARINI MERAKLA BEKLİYORLAR

Yapılan bu cazip teklife barmenin ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor. Barmenin çevresi ve meslektaşları durumu şaşkınlıkla karşıladı. Bu olay, turizm sektöründe ilginç gelişmelere yol açabilme potansiyeli taşıyor.

Diyarbakır’da Asansörde Mahsur Kaldılar

Diyarbakır'da bir spor karşılaşması sırasında asansörde mahsur kalan 8 taraftar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi.
Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi; Y.Ö. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 6.85 gram metamfetamin bulundu, E.K. tutuklandı.

