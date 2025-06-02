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Rus Ve Ukrayna Heyetleri İstanbul’da Buluşuyor

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN TOPLANIYORLAR

Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış görüşmeleri çerçevesinde İstanbul’da bir araya geliyor. Görüşme, görkemli Çırağan Sarayı’nda olacak ve hem yerel hem de uluslararası basın mensuplarının yoğun ilgisini çekiyor.

HEYETLERİN GELİŞİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri, barış müzakereleri için Çırağan Sarayı’nda toplanacak. Heyetlerin burada buluşacağı sırada, mekanda üst düzey güvenlik önlemleri uygulandı. Yerli ve yabancı basın mensupları, sabah saatlerinden itibaren Çırağan Sarayı’na akın etmeye başladı.

GÖRÜŞME SAATİ BEKLENİYOR

Heyetlerin, görüşmeye 13.00’de başlayacağı öngörülüyor.

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