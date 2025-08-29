Rus Yüzücü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

DÜNYA ÇAPINDA BİR ORGANİZASYONDA KAYBOLAN YÜZÜCÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında, denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un arama çalışmaları altıncı gününe girmiş durumda. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopter, havadan destek sunarken, botlar denizden arama çalışmalarını sürdürüyor.

HAVA VE DENİZDEN KAPSAMLI TARAMA

Arama faaliyetlerine katılan AFAD ekipleri, dron ile tüm boğazı tarayarak havadan bir arama yapıyor. Yarışın olduğu gün 24 Ağustos Pazar’da Boğaz’da 3 bin sporcu yer aldı. Yarış sona erdikten sonra 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı anlaşıldı. Bu durumun fark edilmesi üzerine ilgili ekipler bilgilendirildi. Hızla harekete geçen ekipler, hem denizden hem de karadan arama çalışmalarına başladı.

Yarışa katılan inşaat mühendisi ve amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, kaybolma haberi medyada yer aldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Şamiloğlu, Svechnikov’u yarış esnasında gördüğünü ve yanlış bir yöne gittiğinde uyardığını belirtti. Bu ihbar sonrası, Kuzguncuk İskelesi’nden sahil güvenlik teknesiyle alınarak, Smith’in son görüldüğü nokta gösterildi. İlgili koordinatlar kayıtlara geçirildi. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan sporcunun otel ve hastane kayıtlarının incelenmesini talep etti. Başsavcılığın talebi sonrası, Rus yüzücünün kaldığı oteldeki son görüntüleri elde edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI ARAŞTIRILIYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Nikolai Svechnikov’un saat 10:08’de atlama platformundan suya girdiğini, fakat yüzme faaliyetinin bitiş noktasına ulaşmadığını aktardı. Bitiş kaydı alınamadığı için boğulma tehlikesi ihtimali de değerlendiriliyor. Başsavcılık, şahsın bitiş noktasının dışında bir alandan çıkış yapma olasılığını değerlendirerek, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki güvenlik kameralarının araştırılmasını talep etti.

EŞİNİN ENDİŞESİ

Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova, eşinin durumuyla ilgili “Nikolai Svechnikov benim eşimdir. 22 Ağustos’ta eşim, Rusya’dan İstanbul’a yüzme yarışına katılmak üzere geldi. 24 Ağustos’ta ise Beykoz Kanlıca İskelesi’nde yarışa katıldı. Yarış bittikten sonra eşim bitiş noktasına gelmedi ve kimse tarafından görünmedi. O günden beri eşimle iletişim kuramıyorum ve hayatından endişe duyuyorum.” ifadelerini kullandı.