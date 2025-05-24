Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında vefat etti

ÖNEMLİ BİR EKONOMİ YÖNETİCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’nin ekonomi yönetiminde önemli görevler üstlenen eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Saracoğlu, Türkiye’nin finansal yapısına yön veren bir isimdi ve aynı zamanda eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu’nun torunu olarak biliniyor.

RÜŞDÜ SARACOĞLU’NUN EĞİTİMİ VE KARIYERİ

1948 yılında Ankara’da dünyaya gelen Rüşdü Saracoğlu, eğitim hayatını Ankara Atatürk Lisesi ve ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde tamamladı. Eğitimine ABD’de devam eden Saracoğlu, Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden doktora aldı ve burada öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Ayrıca Boston College’de de öğretim üyeliği yaptı. Uluslararası düzeyde deneyim kazanan Saracoğlu, IMF’de ekonomist olarak çalıştı.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEKİ GÖREVLERİ

Saracoğlu, Türkiye’de Merkez Bankası Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve 20. Dönem İzmir Milletvekilliği gibi kritik görevlerde bulundu. Finans sektöründe de önemli bir rol üstlenen Saracoğlu, Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı yaptıktan sonra Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin yönetiminde yer aldı. 2013 yılında iş hayatına veda etti.

ÖZEL HAYATI

Özel hayatında Nurdan Saracoğlu ile evli olan Rüşdü Saracoğlu, aynı zamanda Aslı Saracoğlu’nun babasıydı. Saracoğlu’nun hayatı, ekonomi alanında yaptığı katkılarla hafızalarda kalacak.