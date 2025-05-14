Ruslar, Türkiye’nin Barış Müzakerelerini Bekliyor

RUSYA, MÜZAKERELERDEN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Rusya, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Ukrayna ile müzakerelerin Türkiye’nin desteğiyle barışla sonuçlanmasını umuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs’ta Ukrayna ile doğrudan ve koşulsuz müzakerelerin İstanbul’da yeniden başlatılmasını önermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Moskova’daki vatandaşlar, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak barış müzakereleri ile ilgili düşüncelerini paylaştı ve Ankara’nın bu konudaki çabalarını değerlendirdi.

MINNETTARLIK DUYGUSU

Adını vermek istemeyen Vasiliy, İstanbul’daki görüşmelerden barış beklediğini ifade etti. “Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını bilemiyorum. Kararlar hükümetimiz tarafından alınıyor. Ancak barışın sağlanmasını istiyorum. Her iki tarafında büyük kayıpları var. Herkes bu durumdan yoruldu. Sadece iki ülke değil, tüm dünya barış istiyor. Dolayısıyla görüşmelerin en az 30 gün ateşkesle, sonrasında da nihai barışla sonuçlanacağını umuyorum.” dedi. Türkiye’ye bu konudaki çabalarından dolayı minnettar olduğunu belirten Vasiliy, “Türkiye, bu savaşı mümkün olduğunca hızlı sonlandırmaya çalışıyor ve müzakereler için yer sunuyor. Türkiye, bu konuda yardımcı olursa, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler daha iyi olacak ve Türk halkına daha fazla saygı gösterilecek.” diye ekledi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜNE GÜVEN

Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi öğrencisi Sona Bahşiyeva, müzakereler için Türkiye’nin seçilmesinin bir tesadüf olmadığını vurguladı. “Türkiye, arabuluculuk rolünü üstleniyor. Bu konu Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Tarih açısından Rusya ve Türkiye birbirine bağlı. İki ülke arasında asırlardır süregelen bağlar var. Ayrıca Türkiye, coğrafi olarak stratejik bir konumda.” şeklinde konuştu. İstanbul’daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını uman Bahşiyeva, “Müzakerelerin başarıyla sonuçlanacağını umuyorum. Özellikle ABD’de Donald Trump’ın liderliği ile savaşın sona ereceğine dair koşullar oluştu.” ifadelerini kullandı. Bahşiyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın krizin çözümündeki girişimlerini de değerlendirerek, “Erdoğan, iki taraf arasında denge sağlamaya çalışıyor. Eğer Erdoğan, İstanbul’da müzakerelerin gerçekleşmesi sayesinde meseleyi çözüm konusunda yardımcı olabilirse, bu çok olumlu karşılanacak.” dedi.

BARIŞ İÇİN DUALAR

Rus vatandaşı Natalya, Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesini istediğini vurguladı. “Müzakerelerin hangi ülkede ve kimin desteğiyle gerçekleşeceği benim için önemli değil. Önemli olan, sonuca ulaşmak. Eğer her iki taraf da masaya oturursa, birbirine karşı adım atmış olur. Türkiye’nin desteği ile bu gerçekleşirse, memnuniyetle karşılayacağım.” diye konuştu. Moskova sakini Oleg de savaşın üç yıldır sürdüğünü ve nihayet sona ermesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin bu süreçteki arabuluculuk rolünü olumlu bulduğunu kaydeden Oleg, “Türkiye ve Erdoğan, meseleyi çözümüne katkıda bulunabilirse bu olumlu bir gelişme olacak. Her arabulucu bir artıdır.” dedi.