Ruslar uzayda mahsur kaldı

Rus uzay ajansı Roscosmos, uzaydaki istasyonundaki üç kozmonotun basınç nedeniyle mahsur kaldığını söyledi.

Rus uzay ajansı Roscosmos, geçen yıl dönüş kapsüllerindeki basınç sızıntısı nedeniyle mahsur kalan üç kozmonotun Eylül ayında Soyuz MS-23 yedek kapsülüyle geri dönebileceklerini söyledi.

TASS haber ajansının haberine göre Roscosmos, “Başlangıçta, Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin ve Francisco Rubio, 28 Mart 2023’te Soyuz MS-22’ye ineceklerdi. Bunun şimdi Eylül 2023’te Soyuz MS-23’te gerçekleşmesi planlanıyor.” dedi.

Hem NASA hem de Roscosmos, sızıntının kapsüle yüksek hızda çarpan küçük bir uzay taşı parçacığı olan bir mikrometeoroidden kaynaklandığına inanıyor.