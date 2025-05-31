“Rusların Ne Yapacağı Belli Değil”

RUSYA İLE GÖRÜŞMELER HAKKINDA BELİRSİZLİK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan yeni barış müzakerelerinde hangi konuları gündeme getireceğine dair kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Gece saatlerinde yaptığı geleneksel görüntülü mesajda, halkla yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili güncel durumları değerlendirdi. Zelenski, savaşı sona erdirmek amacıyla müttefik ülkelerle iletişim kurarak yeni diplomatik adımlar atmaya hazırlandıklarını ifade etti. “Şimdilik, Rusların İstanbul’da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim (bilgimiz) yok, Türkiye’nin yok, ABD’nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor” dedi.

ERDOĞAN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, “Dün bunu görüştük” ifadesini kullandı. Herkesin diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istediğini dile getiren Zelenski, “Herkes, Rusya’nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik” şeklinde konuştu.

CEPHEDEKİ SON DURUM

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenski, Rusya’nın ülkesine yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti. “En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk’ta var” ifadesini kullanan Zelenski, ayrıca Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesindeki askeri harekatının devam ettiğini kaydetti.