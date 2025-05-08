Rüstem E. Adliyeye Sevk Edildi

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Şişli’de, önceki eşini kaçırmaya kalkışan Rüstem E. ve yanında bulunan 3 kişi, Bahar Aksu’yu öldürüyor. Olayın ardından, ekipler hemen harekete geçiyor ve zanlılar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülüyor.

YARGI SÜRECİ

Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediliyor. Olayın duyulmasıyla birlikte, çevredeki halkın ve yetkililerin tepkisi büyük oluyor. Yapılan araştırmalar, olayın altında yatan motivasyonları ve detayları aydınlatmaya yönelik sürüyor.