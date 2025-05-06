Rüstem Elibol, Eski Eşini Öldürdü

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’un Şişli ilçesinde, eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalışırken direnmesi sonucu silahla vurarak hayatına son veren Rüstem Elibol’un emniyetteki ifadesi gün yüzüne çıktı. Elibol’un ifadesinde, “Boşanmayı kabullenemedim. Sosyal medya üzerinden kendisini sürekli takip ediyordum. Olay günü konuşmak istedim” şeklinde belirttiği öğrenildi.

KAÇIRILMA GİRİŞİMİ

Olay, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde dün sabah saat 07.00 civarında gerçekleşti. Bahar Aksu (34), işine giderken eski eşi Rüstem Elibol (37) ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmaya çalışıldı. Kadının kıyamet bağırışları ve direnişi üzerine Elibol, silahını çıkararak Aksu’ya 5-6 el ateş açtı. Bahar Aksu olay yerinde hayatını kaybederken, Rüstem Elibol ve arkadaşları geldikleri araçla kaçtı. Araştırmalar sonucu polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar.

GEÇMİŞTEKİ OLAYSAL BAŞVURULAR

Bahar Aksu ve Rüstem Elibol’un 2019 yılında evlendiği, ancak çocukları olmadığı ve Aksu’nun 2020 yılında eşinin kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle polise iki ayrı başvurusunun olduğu belirtildi. Rüstem Elibol, ASayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemlere tabi tutuluyor. Takıntılı bir ilişki yaşadığını vurgulayan Elibol, “2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim” dediği öğrenildi.