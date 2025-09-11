Rüstem Elibol Üçüncü Kez Mahkemede

ŞİŞLİ’DE CİNAYET DAVASI DEVAM EDİYOR

Şişli’de 5 Mayıs 2025 tarihinde, eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalışırken sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli, üçüncü kez hakim karşısında bulunuyor. Duruşma, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yer alan 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 17.00’de başladı.

DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİR DAVADA GÜNDEM

Dava kapsamında, şüphelilerin sorgulanacağı ve mahkeme sürecinin detaylandırılacağı tahmin ediliyor. Gelişmeler takip edilirken, cinayetin ardındaki motivasyonlar ve olayın seyri merak ediliyor.

TOPLUMSAL ETKİLERİ VE YANSIMALARI

Bu cinayet vakası, toplumda infiale yol açmış ve güvenlik endişelerini arttırmış durumda. Duruşma süreci, adaletin ne şekilde tecelli edeceği konusunda önemli bir kriter olacak. Olayın meydana geldiği yer ve zaman, kamuoyunda geniş bir tartışma yaratıyor.